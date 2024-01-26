HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Unun üzerine tuz serpiyoruz. Ortaya zeytinyağını döküyoruz. Az ılık su döküyoruz. Ortadan başlayarak hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Domateslerin kabuklarını soyuyoruz ve küp küp doğruyoruz. Fesleğeni incecik doğruyoruz. Tavaya az sıvıyağ koyuyoruz ve domatesleri kavuruyoruz. Üzerine fesleğeni ilave ediyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Domates suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Domatesli harcın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca üzerine beyaz peyniri ufalıyoruz. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıyoruz ve harcın üzerine atıyoruz. Mayalanan hamuru 14 bezeye bölüyoruz ve yuvarlıyoruz. Üzerlerine un serpiyoruz ve merdaneyle tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Tereyağını eritiyoruz ve sıvıyağla karıştırıyoruz. Açtığımız hamurların aralarını yağlayarak 7 tane üstüste koyuyoruz. Diğer 7 tane hamuru da aralarını yağlayarak üstüste koyuyoruz. Bu şekilde dinlendiriyoruz. Fırın tepsisini yağlıyoruz. 7 katlı ilk hamurun üzerine elimizle bastırarak genişletiyoruz. Tepsiye yerleştiriyoruz. İç harcı da üzerine koyuyoruz ve yayıyoruz. Diğer 7 katlı hamuru da üzerine bastırarak tepsi boyunda genişletiyoruz. Katlayarak dikkatli bir şekilde üzerine yerleştiriyoruz. Kenarlarını buruyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

ARASI PEYNİRLİ DOMATESLİ BÖREK

4,5 su b. un

Yarım çay b. zeytinyağı

1 tatlı k. tuz

Aldığı kadar su

KAT ARALARI İÇİN:

100 gr. tereyağı

1 çay b. sıvıyağ

ARASI İÇİN:

Domates

Beyaz peynir

Fesleğen

Zeytin

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı