Olay, merkeze bağlı Yedipınar köyünde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Çıkan arbedede Tekin Gökarslan (56) vurularak hayatını kaybetti, Beytullah Gökarslan (27) ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökarslan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Gökarslan ambulansla Muş Devlet Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı değerlendirilen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA