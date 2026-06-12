Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçışını bir süre motosikletle sürdüren sürücü Muhammed G. (21), daha sonra motosikletini bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli, Süleymaniye Mahallesi Gönül Açan Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Muhammed G.'nin daha önce de birçok kez ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.