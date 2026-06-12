Aydın Fen Lisesi öğrencileri, hazırladıkları projelerle bilim ve teknoloji yarışmalarında önemli başarılara imza attı. Öğrencilerin farklı alanlarda geliştirdiği 7 proje, Türkiye finalleri ve yarı final aşamalarına yükseldi. Aydın Fen Lisesi öğrencisi Hasan Arda Çam, danışmanı Emine Tiriç rehberliğinde hazırladığı "İklim Değişikliği Tehdidi Altındaki Rize: IPCC Senaryoları Temelinde Heyelan Riskinin Makine Öğrenmesiyle Modellenmesi ve Analizi" adlı projesiyle İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda ise Hasan Arda Çam, Tuna Can Çiftçi ve Göktürk Kardaş tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Destekli Bir Sistemle Alzheimer veya Otizm Hastası Kişilerin Güvenli Bölgede Kalmasını Sağlayan Cihaz Tasarımı" adlı proje yarı finale yükseldi. Aynı yarışmada Beyza Dursun, Nehir Sivri, Ayten Kavaklı, Bertuğ Seyhan ve Rüzgar Yurtsever’in, danışman öğretmen Gül Arpa rehberliğinde hazırladığı "Gelenekten Dijitale Dede Korkut; Ortaokul Öğrencileri İçin Dijital ve Etkileşimli Bir Kültür Aktarım Projesi" de yarı final başarısı elde etti.

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda da Kübra Nisan Akın, Zeynep Meyra Aydoğdu ve Rüveyda Nur Özşahan’ın, danışmanları Hülya Olgun eşliğinde hazırladığı "Parkinson’da Mitofajinin Düzenlenmesine ve Nöroinflamasyonun Önlenmesine Yönelik USP30 ve PTGES2 Enzimlerinin İnhibisyonunu Hedefleyen Terapötik İlaç Adayı Geliştirilmesi" adlı proje yarı finale yükseldi. Sevgi Özçetin, Kaan Efe Akgül, Göktürk Kardaş, Tuna Can Çiftçi ve Nil Aksu’nun, danışman Emine Altınsoy rehberliğinde geliştirdiği "Yukarı Çek: Rekabetten İş Birliğine Dijital Davranış Dönüşüm Sistemi" adlı proje de yarı finale kalma başarısı gösterdi.

İrem Tuğba Çavdar, Kaan Efe Akgül, Emirhan Ufacık, Duru Akalın, Zeynep Mina Kanşıray ve Selin Katırcı’nın, danışman Gül Arpa eşliğinde hazırladığı "KimLab" adlı proje ile öğrenci Samet Taşçı’nın, danışmanı Hülya Olgun rehberliğinde geliştirdiği "Parkinson Hastalığında IRE1 ve CREB Proteinlerinin Hedefe Yönelik Modülasyonu ile Nöroprotektif Yanıtın Yeniden Programlanması" adlı proje de TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda yarı finale yükselen çalışmalar arasında yer aldı

Elde edilen başarılarla Aydın Fen Lisesi öğrencileri, bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini ortaya koyarken, okul yönetimi ve danışman öğretmenler de öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.