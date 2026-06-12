Türkiye İş Bankası, 658,8 milyon ABD doları ve 520,3 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.

İş Bankası, 658,8 milyon dolar ve 520,3 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sağladı. Yaklaşık 1,3 milyar ABD doları kredi, bankanın sürdürülebilir finansman çerçevesi doğrultusunda çevresel ve/veya sosyal fayda odaklı faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak. Küresel piyasalarda risk iştahının dalgalı seyrettiği bir ortamda önceki döneme göre daha düşük bir fiyat seviyesinden tamamlanan işleme Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Amerika'daki 18 ülkeden 47 banka katıldı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine sundukları desteğin devamı niteliğindeki bu işlemle, geçtiğimiz yılın aynı döneminde temin ettikleri sendikasyon kredisini yenileyerek uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettiklerini vurguladı.

'Reel sektörün düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine ve müşterilerimizin yeşil dönüşüm yolculuğuna öncülük etmeyi sürdüreceğiz'

Kredinin, bankanın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü ve ülkemizin Kasım ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmasıyla daha da önem kazanan çok boyutlu çalışmalar için güçlü bir kaynak niteliği taşıdığını ifade eden Aran, şöyle dedi: 'Sağlanan finansmanı etkin bir şekilde kullanarak bir yandan sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sunarken, diğer yandan net sıfır hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz iklim dönüşüm planının uygulanmasını destekleyeceğiz. Finansmanın dönüştürücü gücünden yararlanarak, emisyon yoğun sektörlerde belirlediğimiz azaltım hedeflerine ulaşmak ve sektörel dönüşümü hızlandırmak amacıyla müşterilerimize sunduğumuz yeşil finansman çözümlerini çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Gerçekçi, iddialı ve uygulanabilir adımlarla şekillendirdiğimiz iklim stratejimiz ve sektörler bazında oluşturduğumuz somut yol haritalarıyla, reel sektörün düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine ve müşterilerimizin yeşil dönüşüm yolculuğuna öncülük etmeyi sürdüreceğiz.'