Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntüler hakkında konuşan gönüllüler, yaptıkları davranışın reklam amacı taşımadığını, sadece görevle ibadeti bir arada yerine getirdiklerini ifade etti.

Yangına destek veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arama kurtarma ekibinden iki kişi, sabaha karşı gerçekleşen soğutma çalışmalarının ardından sabah namazı vakti geldiğinde kıbleye dönük olan arazöz aracının üstünü güvenli bir alan olarak değerlendirip burada ibadetlerini yerine getirdi. Namaz kılan isimlerden biri olan Osmangazi Müftülüğü Demirtaş Sakarya Camii Müezzin Kayyımı Hasan Aydın, olay günü AFAD’dan görev aldıktan sonra yangın bölgesine ulaştıklarını, sabaha karşı çalışmalara devam ederken namaz için uygun yer aradıklarını, yerdeki sıcak kül nedeniyle aracın üstünü tercih ettiklerini anlattı. “Namaz kılmak boynumuzun borcudur” diyen Aydın, hiçbir reklam amacı gütmeden sadece Allah’ın emrini yerine getirdiklerini vurguladı. Fotoğrafın çekildiğinden de haberlerinin olmadığını dile getirdi.

Gönüllülerden Aydoğan Çakmak da yangını söndürüp soğutma evresine geçtiklerinde vakit girince abdestlerini alıp namazı eda ettiklerini belirtti. Arazözün kıbleye dönük olduğunu görünce aracın üstünde namaz kıldıklarını ifade eden Çakmak, vatan sevgisinin kendileri için her şeyin önünde olduğunu, sosyal medyadaki yorumları ise şaşkınlıkla izlediklerini söyledi. Olumsuz yorumlara üzüldüklerini, olumlu karşılayanlara da teşekkür ettiklerini dile getirdi.