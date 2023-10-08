Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yol yenileme çalışmaları kapsamında Arifiye Çaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı’nın ulaşımını sağlayan 2 kilometre uzunluğundaki grup yolunu 2 bin 500 ton asfalt kullanarak sil baştan yenilendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt programlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezi ile 16 ilçede, ayrıca kırsal alanlarda kullanılan tüm ulaşım arterleri Başkan Yüce’nin “Asfaltın ulaşmadığı nokta kalmayacak” talimatıyla yenileniyor. Ekipler, şehrin güçlü bir ulaşım ağına sahip olması için 7 gün 24 saat gündüz-gece mesai harcıyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri son olarak Arifiye’deki Çaybaşı Fuadiye ile Türkçaybaşı’nın grup yollarını yepyeni bir yüze kavuşturdu. Toplamda 2 kilometre olan iki ayrı grup yolu dolgu malzemesi ve üst yapı malzemeleriyle yeniden hazırlandı ve toplamda 2 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Her iki grup yolu yenilenmiş haliyle hizmete açıldı.

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda Kocaali’mizden Geyve’mize Hendek’imizden Serdivan’a tüm ulaşım ağımızı yenilemek için gündüz-gece çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşımı için ekiplerimiz 7/24 sahada. Son olarak Arifiye’de iki mahallemizde işlem tamamlandı. Vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun” denildi.