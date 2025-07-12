Arnavutköy Belediyesi tarafından Karaburun sahiline kazandırılan Liman Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Arnavutköy Belediyesi’nin Karaburun’da inşa ettiği Liman Sosyal Tesisleri, gerçekleşen törenle hizmete açıldı. Programa Başkan Mustafa Candaroğlu, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreni öncesinde gerçekleştirilen özel etkinlikte, davetli konuklar mutfağa girdi. Oyuncular Willma Elles, Ahmet Arıman ve Songül Korkmaz ile birlikte şef Ayvaz Akbacak, şef Gamze Tosun ve sunucu Kadir Balık, tesisteki profesyonel mutfakta yemek hazırlayarak programa renk kattı. Etkinlik, Karaburun’un sıcak ve samimi atmosferini yansıtan keyifli anlara sahne oldu.

"Birlikte yaşamayı, birlikte güzelleştirmeyi hedefliyoruz"

Açılış programında konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, Karaburun’un hem doğal güzellikleriyle hem de sosyal yaşam imkanlaryla İstanbul’un nadide köşelerinden biri olduğunu vurguladı. Candaroğlu, "Biz Arnavutköy’ü sadece inşa etmiyoruz; birlikte yaşamayı, birlikte güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Karaburun sahilinde yürüttüğümüz çalışmalarla bu bölgeyi daha yaşanabilir, daha fonksiyonel ve çağdaş bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu büyük Türkiye vizyonuna da değinen Başkan Candaroğlu, "Biz Arnavutköy’den bu vizyona gönülden omuz veriyoruz. Milletimize hizmet yolunda azimle ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi. Candaroğlu, ayrıca kısa süre önce görev esnasında şehit olan Mehmetçiklerimize de rahmet dileyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Üç Katlı Modern Yapı, Dünya Mutfağı, Eşsiz Manzara

Karaburun Liman Sosyal Tesisi; üç katlı modern mimarisi, deniz manzaralı ferah oturma alanları, üst düzey hijyen standartlarına sahip mutfağı ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunan zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Hem mimari estetiği hem de işlevselliğiyle öne çıkan tesis, dünya standartlarının üzerinde, kaliteli ve nezih bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı. Karaburun’un doğal güzellikleriyle bütünleşen bu tesis, bölge halkı ve ziyaretçiler için yeni bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ve tesisin gezilmesiyle devam eden program, katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.