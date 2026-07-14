

Muharrem ayının huzur ve bereketinin paylaşıldığı programa, Yenişehir halkı yoğun ilgi gösterdi. Programda, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşayan vatandaşlar, aşure ikramından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede sürdürdüğü aşure ikramları, 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek. Program kapsamında Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda da vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.

Kaynak: İHA