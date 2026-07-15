Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten Balıkesir istikametine seyir halinde olan Ramazan Ö. (67) yönetimindeki 10 AUG 886 plakalı cip, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yol kenarındaki şarampole savruldu.



Kazada sürücü Ramazan Ö. ile araçta bulunan Yurdagül Ö. (66) ve Metin Y. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.