Arnavutköy-Sultangazi yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün, motosiklete yan oturarak ayaklarını sarkıttığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy-Sultangazi yolunda meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken yan oturarak ayaklarını aşağı sarkıttı. Sürücünün motosikleti adeta kendi haline bırakarak ilerlediği görülürken, şahıs hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, yolda başka bir araçta ilerleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün yan oturduğu, ayaklarını sarkıttığı ve kontrolü zayıf şekilde ilerlediği anlar yer aldı.