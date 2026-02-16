Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Muhtar Ayar, şu ifadeleri kullandı:

Bugün başıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum. Malum, Ramazan ayı yaklaşıyor. Her Ramazan olduğu gibi imkânı kısıtlı dul ve yetim ailelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Muhtarlık olarak her Ramazan bir aileye günlük iki adet pide fişi temin ediyoruz.

Bugün bir fabrikaya gittim. İçeri girip muhasebeye durumu anlattım ve bir adet fiş talebinde bulundum. “Biz kendimiz veriyoruz” denilerek fabrika sahibine yönlendirildim. Yanına gittiğimde bilgisayar başındaydı. Elimi uzattım ancak elimi havada bıraktı. Sandalyeye oturmak istedim, belki işi bitince dinler diye düşündüm; ancak “oturma” diyerek beni uyardı. “Ben Cerrah Muhtarıyım” dedim ve oradan ayrıldım.

İnsan iş insanı olabilir, zengin olabilir ama adam olamaz. Veren Allah almasını da bilir. Bu dünya gelip geçici bir gecede her şeyin gider anlayamazsın. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın.