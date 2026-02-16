Kendini araca kitleyen sürücü polis ekipleri tarafından araçtan indirilerek hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Üveys B.(31) yönetimindeki 06 BPM 630 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu cadde üzerinde park halindeki 16 AZE 990 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası hafif ticari araç 20 metre ileride durdu. Sürücünün yaralandığını düşünen çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü bir türlü araçtan indirmedi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen sürücü, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından araçtan indirildi. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ