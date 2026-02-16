Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.
Bursa'dan İnegöl'e seyir sürücü Eren S. yönetimindeki 16 AZF 563 plakalı otomobil, aniden duran sürücü Furkan Ç. yönetimindeki 16 AYM 068 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet Sevinç