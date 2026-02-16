Nilüfer Belediyesi, Ramazan Ayı’nın dayanışma ve birliktelik ruhunu yaşatmak amacıyla Nilüfer Ramazan Sokağı’nı açıyor. 19 Şubat- 18 Mart tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulacak Nilüfer Ramazan Sokağı, Nilüferlilerin buluşma noktası olacak.

Ramazan Sokağı’nda Hacivat ve Karagöz’den ortaoyununa, sihirbaz gösterilerinden meddaha kadar her yaştan vatandaşın ilgisini çekebilecek Ramazan Ayı’na özel etkinlikler yer alacak. Aynı zamanda ziyaretçiler, yeme-içme, alışveriş, hediyelik eşya stantlarını da gezebilecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşları etkinlik alanına davet ederek, “Birlik ve beraberlik ruhuyla geçireceğimiz Ramazan Ayı’nda, düzenleyeceğimiz etkinliklerde eski gelenekleri de yaşatacağız. Gelin, Ramazan ayının birlik ve bereketini kuracağımız Nilüfer Ramazan Sokağı’nda birlikte yaşayalım” dedi.