Varank, Gezi olayları ile 17-25 Aralık sürecinde FETÖ’ye karşı mücadele yürüttükleri dönemde Hüseyin Çelik’in kendilerine tehdit içeren ifadeler kullandığını ileri sürdü.

15 Temmuz’un üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen darbe girişimine giden süreç ve o gece yaşananlara ilişkin tartışmalar sürüyor.

Eski Bakan Hüseyin Çelik’in döneme ilişkin üstü kapalı şekilde “şaibe” vurgusu yapmasına Mustafa Varank sert tepki gösterdi.

Varank, yaşananlara ilişkin bir anısını paylaşacağını belirterek, Çelik’in o dönem FETÖ adına mesaj taşıdığını ve kendilerini “Başınıza ne geleceği belli olmaz” sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.

15 Temmuz sürecinde “Başdanışman” olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan Mustafa Varank, “Tarihe not düşmek adına ben de bir anımızı paylaşayım.” girizgahıyla Hüseyin Çelik’i sosyal medyadan yaylım ateşine tuttu.

"MELEK ANNE ÜZGÜN"

Varank, Gezi olaylarının yaşandığı, 17-25 Aralık kumpaslarının hazırlandığı ve darbe sürecinin zemininin oluşturulduğu dönemde FETÖ’ye karşı her alanda mücadele verdiklerini söyledi. O günlerde AK Parti çatısı altındaki Çelik’in kendilerini, “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Melek Anne çok çok üzgün. Böyle devam ederseniz başınıza ne geleceği belli olmaz.” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

HAK ETTİĞİ CEVABI ALDI

“Melek Anne” diye bahsedilen kişinin FETÖ’nün kasası firari Akın İpek’in annesi olduğunu hatırlatan Varank, “Elbette hak ettiği cevabı aldı ve biz yolumuzdan sapmadık. Bu meselenin hemen ardından önce bizzat Fethullah Gülen tarafından hedef gösterildik, telefonlarımız yasadışı dinlendi, montaj ses kayıtlarına eklendik, ardından da kumpas davalarının içine isimlerimiz serpiştirildi ve bizi mahkûm etmek istediler.” dedi.

Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

“Evet, bugün muhalif ekranlarda demokrasi ve hukuk nutukları atan Hüseyin Çelik'in nasıl bir Akın İpek tasmalısı, nasıl bir FETÖ postacısı olduğunu, bugün de hıncının neyden kaynaklandığını biz çok iyi biliyoruz. Milletimiz de bilsin.”