Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Hadımköy’de bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika hissedarının kardeşi, şüphelilere olan borcunu ödemeyince şahıslar alacakları parayı fabrikanın kasasından tahsil etmek istedi. Ödemelerini kasadan alamayan şahıslar fabrikadan ayrıldı. Ardından şüpheliler 20 bin TL karşılığında bir tetikçi tutarak, fabrikaya silahlı saldırı düzenletti. Tetikçinin fabrikaya kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın bekçisinin kurşunların hedefi olduğu ve son anda kaçarak canını kurtardığı anlar yer aldı. Saldırı sonrası fabrikanın dış cephesinde ve duvarlarında çok sayıda mermi izi oluştu.

"20 bin TL karşılığında yaptım"

Olay üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları detaylı kamera incelemesiyle saldırıyı gerçekleştiren H.A. isimli tetikçiyi yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden H.A., saldırıyı düzenlemesi karşılığında 20 bin lira aldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlanan fabrikanın hasar gördüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.