İstanbul Arnavutköy’de çocukların ekran bağımlılığının önüne geçmek maksadıyla düzenlenen, Geleneksel Oyunlar ve Oyuncaklar Festivali’nde renkli görüntüler oluştu. Çocuklar sosyalleşebileceği eski oyunların hem nasıl oynandığını öğrendi hem de arkadaşlarıyla oynama imkanı buldu. Arnavutköy Şehir Parkı’nda düzenlenen festivale Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’da katıldı.

Arnavutköy’de 3’üncüsü düzenlenen ‘Geleneksel Oyunlar ve Oyuncaklar’ festivalinde çocukların ekran bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Festival alanına kurulan çadırlarda çocuklar geçmişte oynanan oyunların hem nasıl oynandığını öğreniyor hem de arkadaşlarıyla deneyimleme fırsatı buluyor. Oyunların yanı sıra el yapımı esi oyuncakları da deneyimleyebilen çocuklar düzenlenen festivalle 3 gün doyasıya eğlenme fırsatı buluyor. Bugün Arnavutköy Şehir Parkı’nda düzenlenen organizasyonla açılışı yapılan festivale Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun yanı sıra ilçedeki çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Başkan Candaroğlu, çocuklarla geleneksel oyunları da oynadı.

“Çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyorlar”

Festivale katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz bu festivale olan yoğun katılım bizleri çok mutlu etti. Arnavutköy’de oyun kültürü geçmişten alınan ilhamla gelecek nesillere aktardığımız çok güzel bir festival oluyor. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Festival alanımızı dolduran yavrularımıza sonsuz teşekkür ediyorum bahtları açık olsun. Arnavutköy Çocuk Akademisi Atölyelerinde bu oyunlar yıl boyunca deneyimleniyor ve öğretiliyor. Kısa süre içerisinde Çocuk Akademimizin sayılarını da çokça arttıracağız. Çağımızın en büyük rahatsızlıklarından biri olan sosyal medya ve ekran bağımlılığını da önlemek ve çözebilmek adına yönlendirmeler yapmak birinci vazifemiz. Bu anlamda düzenlediğimiz akademilerimizde, kreşlerimizde ve evlatlarımızı ilgilendiren tüm birimlerimiz yoğun çalışma içerisinde. Velilerimiz her zaman destek alabilirler” şeklinde konuştu.

“Bilgisayara bakmak gözlere zarar veriyor”

Festivale katılan çocuklardan Beyza Karadaş, “Ben mangala önceden de oynuyordum ilk başlarda tam bilmiyordum sonradan alışmaya başladım. Arkadaşlarımla oynamak çok zevkli. Bilgisayara bakmak gözlere zarar veriyor, arkadaşlarımla oyun oynamak daha güzel” dedi.

Festivalin 3 gün boyunca süreceği öğrenildi.