Arnavutköy'de market çalışanı genç kadın, iddiaya göre kendisini gizlice görüntülediğini fark ettiği kişiye tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy'ün Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre markette çalışan genç kadın iş çıkışı evine gitmek üzere marketten ayrıldığı sırada, yanına adres sorma bahanesiyle yaklaşan bir kişinin telefon kamerasının açık olduğunu ve kendisini çektiğini fark etti.

Durumu fark eden genç kadın tepki gösterirken, kısa sürede çevredeki mahalle sakinleri de olay yerine toplandı. Şüpheli şahsın telefonunda çok sayıda kadın fotoğrafı bulunduğu öne sürüldü.

Sinir krizi geçirip tekme attı

Yaşananlar sırasında sinir krizi geçiren genç kadın, kendisini görüntülediğini iddia ettiği kişiye tekme atarak tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandırıldı.

Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.