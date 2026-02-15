Gömeç ilçesinde, Belediye Bağlama Grubu tarafından düzenlenen 'Bağlama Düzeni' Konserinde, ezgilerin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir müzik şöleni yaşandı.

Nuri Bozyel Kültür Merkezinde düzenlenen konserde Belediye Başkanı Melih Bağcı da iki türkü söylerken, izleyiciler de türkülere eşlik etti. Gömeç de Belediye Bağlama Grubunda yer alan İlksen Altıntaş, Uluş Öztürk, Nevzat Pehlivan, Ozan Pehlivan ve Yaşar Durmuş'tan oluşan Bağlama Düzeni ekibinin konseri büyük ilgi gördü. En güzel eserlerin seslendirildiği konser de, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı da doğum gününü Bağlama Grubu konserinde 2 türkü söyleyerek sahnede kutladı. Konserin sonunda sanatçıları kutlayan Belediye Başkanı Melih Bağcı, 'Bu akşam, Gömeç'in kalbi bağlamanın sesiyle attı. Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde yükselen her ezgi; geçmişimizi, kültürümüzü ve bu toprakların ruhunu yeniden hatırlattı. Aynı sahnede aynı duyguda buluşmak, birlikte hissetmek, birlikte alkışlamak İşte bizim en büyük gücümüz bu. Bu güzel geceye emek veren kıymetli sanatçılarımıza, salonu dolduran hemşehrilerime ve bu kültürü yaşatan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gömeç Belediyesi olarak, bu toprakların sesini yaşatmaya, kültürümüzü gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz' dedi.