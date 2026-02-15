Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen şölende 30 bin vatandaşa sucuk ekmek ikram edildi. Hasbahçe Mesiresi'nde gerçekleştirilen organizasyonda vatandaşlar müzik ve halk oyunları eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe Mesiresi'nde düzenlenen sucuk ekmek etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Sabah saatlerinden itibaren mesire alanını dolduran binlerce vatandaş, sucuk ekmek ikramı eşliğinde müzik ve eğlence dolu bir gün geçirdi. Etkinlik alanında kurulan mangallarda közde pişirilen sucukların kokusu tüm alanı sararken, vatandaşlar çalınan müziklere kimi zaman halay çekerek, kimi zaman horon oynayarak eşlik etti. Kış mevsiminin ortasında adeta bahar havası yaşanan organizasyonda yaklaşık 5 ton sucuk tüketildi.

Programa katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de mangalın başına geçerek vatandaşlara sucuk ekmek ikram etti. Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Öztekin, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Öztekin yaptığı açıklamada, 'Bildiğin üzere geçtiğimiz haftalarda burada Balık Ekmek Etkinliğinde beraberdik. Ve o günde yirmi beş bin hemşerimiz de bir araya gelmiş olduk. Bugün de özellikle soğuk havalar geçiyordu. Dedik ki sıcak ortamda buluşalım. İyi olsun. Ama bugün hamdolsun hava da güzel. Bugün otuz bin vatandaşımıza ikramda bulunmuş olacağız. Ve burada da komşularımıza beraber çocuklarımıza birlikte aslında o yoğun geçen ders programlarında ufak bir nefes almış oluyorlar. Tabii Kâğıthane Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Yeni yatırımlarımız, yeni otoparklarımız, yeni park bahçeler, yeni spor tesisleri, yeni sosyal tesislerle birlikte de sizlerden aldığımız bilgilerle beraber dışarı ettiğimiz süreçte de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Her birinize selam ediyoruz. Tabii Ramazan ayına giriyoruz önümüzdeki hafta. Rabbim Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı nasip etsin inşallah. Ramazan'ı şimdiden tebrik ediyorum. Ayrıca Ramazan ayında da özellikle ihtiyaç sahibi komşularımız varsa aramızda komşularımızdan, çevremizden muhakkak bizim belediyemizin internet sayfasından başvurmaları yeterli. Yirmi bin komşumuza da evlerde de gıda kolisi göndermiş olacağız. Onunla ilgili başvurular başlamış oldu' dedi.

Etkinliğe ailesiyle katılan Meryem Demirtaş, 'Belediyemizden başkanımızdan Allah razı olsun, böyle bir etkinlik yaptığından. Böyle bir etkinlik yaptığından çok memnunuz' dedi.

Arkadaşlarıyla etkinliğe gelen bir vatandaş da, 'Güzel bir festival. Her hafta yapmaya çalışıyor belediye' şeklinde konuştu.

Etkinliğe ailesiyle katılan Burak Şen, 'Güzel şenlik. Kağıthane belediyemize teşekkür ederiz. Kalabalığı görüyorsunuz. Böyle şenliklere ihtiyacı var insanların. Çok teşekkür ederim' dedi.

Düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, katılımcılar belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.