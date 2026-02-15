Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Yusuf Ökmen
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Serdar Eylik, Umut Doğdu(Dk 87 Ali Arslan) Mert Polat Keklik(Dk 70 Kürşat Babamoğlu) Metin Esmer(Dk 70 Arif Akbaş) Onur Akdoğan(Dk 79 Hasan Bekil) Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç, Yusuf Kaplan(Dk 79 Onur Toroman)
Slivrispor: Talha Yakın, Ramazan Kallıoğlu, Barış Korkmaz(Dk 62 İsmail Düzgün) Emre Eser, Yasin Kargı, Fatih Ergen( Dk 89 Orkun Dedeoğlu) Kerem Kılıç, Efe Yılmaz(Dk 46 Dursun Batuhan Kuru) Adnan Emir Koldere, Mehmet Ali Kablan(Dk 81 Necati Bilgiç) Batuhan Kurt
Sarı kartlar: Fikret Sevilgen, Serdar Eylik (Kafkasspor) Emre Eser, Kerem Kılıç (Silivri)
Goller: Yusuf Kaplan, Tümer Oruç(Kafkasspor) İsmail Düzgün(Silivri)
Maçtan önemli dakikalar
13'ncü dakikada Kafkasspor köşe atışı kazandı. Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Yusuf'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
44'cü dakikada gelişen Kafkasspor atağında Yusuf'un attığı pasla topla buluşan Tümer'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
66'ncı dakikada gelişen Silivri atağında ceza sahasında topla buluşan İsmail'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-1