Arnavutköy’de bulunan hurda dükkanı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira isteyen ve dükkan sahibinin oğlunu kaçıran 7 kişilik örgüt düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mavigöl Mahallesinde bulunan hurda dükkanı sahibi bir kişi, kendisinin tehdit edildiğini ve 12 milyon lira haraç istenildiği gerekçesiyle emniyete başvuruda bulundu. İş yeri sahibi, emniyetteki ifadesinde 2 Ağustos günü 4 kişi ile iş yerine geldiklerini ve iş yeri içerisinde bulunan konteynırın kendilerini ait olduğunu söyleyerek 12 milyon lira para istediklerini 7 Ağustos tarihinde ise 7 kişi ile iş yerine gelerek beni darp ettiği ve silah göstererek tehdit edildiğini belirtti. Olaydan 3 gün sonra şüphelilerin oğlunu zorla bir araca bindirerek kaçırdığını ve ‘Babanın bize borcu var, onunla anlaşamıyoruz seninle anlaşalım’ dedikten sonra serbest bırakıldığını belirten iş yeri sahibi şahıslardan şikayetçi oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattığı çalışmalarda bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandıkları otomobili tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 7 şüpheliyi Sultangazi ve Esenyurt ilçesinde tespit ettikleri adreslerde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli daha sonra Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.