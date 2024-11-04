İstanbul Arnavutköy’de bulunan çocuk parkında kız yüzünden kavga eden gençler birbirine tekme, yumruklarla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında gerçekleşti. İddiaya göre kız yüzünden tartışmaya başlayan gençler bir süre sonra kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada gençler birbirine tekme, yumruklarla saldırdı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi .