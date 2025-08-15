Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Suriye uyruklu iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, Kusay A.'yı (18) çekiçle darp etti. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç