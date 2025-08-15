Yangın saat 21.30 sıralarında İnegöl-Bursa karayolu üzeri Akhisar Mahallesi mevkiinde faaliyette bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Geri dönüşüm ürünlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler.

İtfaiye Eri Ağır Yaralandı

Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Hüseyin E.(28)., dengesini kaybederek itfaiye aracının üzerinden düştü. Yaralı itfaiye eri olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.