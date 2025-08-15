Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi ile Zorlu Sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Sinem E.(22) yönetimindeki 16 BGA 586 alakalı motosiklet ile Ömer D.(29) yönetimindeki 16 KFE 75 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk