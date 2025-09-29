Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi TOKİ ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyürken, bir sürücü aracından indi. Sürücü, refüjden topladığı taşları, tartıştığı sürücünün otomobiline fırlattı. Taşlı saldırıya uğrayan sürücü, geri manevra yaparak saldırıdan kurtulmaya çalıştı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA