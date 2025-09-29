Bakanlık açıklamasına göre; MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, şüphelilerin Suriye’nin İdlib-Atme bölgesindeki bir adreste bulunduğu tespit edildi. Suriye İç Güvenlik Servisi ile ortak gerçekleştirilen operasyonda teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık veren şüphelilerden 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü ise sağ ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Türkiye’ye iade edildi.

Öte yandan gasp edilen aracın güzergâhı üzerinde sürdürülen aramalarda, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kaburgediği Köyü’nde, araç sahibi Binali Aslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşın ormanlık alanda toprağa gömülü olduğu belirlendi.

Ailenin olaydan önce Ankara’da M.A. ve N.S. isimli kişilerin evinde konakladığının tespit edilmesi üzerine, söz konusu kişiler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan 65 yaşındaki Binali Aslan, 21 Eylül 2025 sabahı işe gitmek için evinden çıktı ancak bir daha geri dönmedi.

Aslan’ın kaybolmadan önce AŞTİ’de yanına gelen iki kişinin kendisini Gölbaşı’na götürmesini istemesi üzerine onları aracına aldığı belirlendi.

Aslan’ın yakınları, haber alamayınca polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemelerde, Aslan’a ait aracın Hatay yönüne gittiği ve kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.