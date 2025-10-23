Olay, Arnavutköy ilçesi Maltepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü yoğun trafikte ilerlediği sırada aracıyla zikzak yaparak diğer sürücülerin şeritlerini ihlal etti. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar, aynı güzergahta seyir halinde olan bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın şerit değiştirerek tehlikeli bir şekilde ilerlediği ve diğer araçların süratle fren yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA