Olay, gece saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mahir Güçin’in kızı Yeşim Güçin (19), amcasının oğlu olan Edip Güçin ile ailesinin rızası olmadan dün akşam evlendi. Bu evliliği kabullenmeyen baba Mahir Güçin, aralarındaki husumetin sona ermesi için karşı tarafla görüşmek istedi. Edip, kardeşine ait otomobille üç arkadaşıyla birlikte görüşmeye gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada Mahir Güçin, yanında taşıdığı silahla araca doğru ateş açtı. İlk ateşin ardından bir süre sonra yeniden araca yönelen Güçin, damadı Edip Güçin ve yanındaki üç kişiye ateş etti. Saldırıda Edip Güçin ile birlikte üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında Mahir Güçin’in 16 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının da olay yerinde olduğu, taş ve sopalarla araca zarar verdikleri belirtildi. Olay sonrası kaçan baba Mahir Güçin, polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, iki oğlu da gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan Mahir Güçin’in, ilk ifadesinde cinayeti "husumet nedeniyle" işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

