Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğünce Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu işlendiği tespit edilen ikamete şafak vakti operasyon yapıldı.

A W565113 02Onlarca polisin katıldığı operasyonda, polisler ikametlerin etrafını sardı. Koçbaşları ile kapılar kırılmasının ardından yapılan ikamet aramalarında 10 bin 488 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 69 gram skunk, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet kasatura ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

A W565113 04

Kaynak: İHA