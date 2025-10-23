Time dergisine konuşan Trump, muhabir Eric Cortellessa’nın sorularını yanıtladı. 15 Ekim’de Beyaz Saray’da telefonla gerçekleştirilen röportajın tam metni dergi tarafından yayımlandı.

Orta Doğu’daki barış çabalarına dikkat çeken Trump, “Birçok ülke şu anda bölgedeki istikrar için birlikte çalışıyor. Bu mesele sadece Gazze ile sınırlı değil, çok daha geniş bir konudan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump Gazze'ye gitmeyi planladığı duyurdu ve "Durmak zorundaydı, yoksa dünya onu durduracaktı. Gazze'yi ziyaret edeceğim." dedi.

"Gazze'yi ziyaret etmeyi planlıyor musunuz?"

"Yapacağım. Evet, yapacağım. Biliyorsunuz, Barış Kurulu'muz var ve kuruldu. Benden başkan olmamı istediler. İnanın bana, yapmak istediğim bir şey değildi ama Barış Kurulu çok güçlü bir grup olacak ve Orta Doğu açısından çok fazla güce sahip olacak."

Orta Doğu'da ilk defa böylesine bir barış birliğinin gerçekleştiğini vurgulayan Trump, "Orta Doğu hiçbir zaman bir araya getirilmedi. Şimdi gerçekten bir araya getirildi. Biliyorsunuz, tüm bunları kabul ettiler. Şimdi buna karşı çıkabilirler. Sorun değil, sonra içeri girip onları görevden almamızı kimse umursamaz." şeklinde konuştu.

Arap ülkelerine söz verdiğini söyleyen Trump, Mervan Bergusi için de bir karar vereceğini ifade etti.

"Sizce şu anda Filistinlileri kim yönetiyor?

Pek çok kişi, Marwan Barguti'yi Filistinlileri iki devletli bir çözüm etrafında birleştirebilecek tek isim olarak görüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verecek Filistinliler arasında çoğu ankette önde gidiyor. Ancak hapiste ve İsrail onu serbest bırakmayı reddetti. 2002'de tutuklanmıştı. Sizin büyük destekçilerinizden Ron Lauder, yakın zamanda İsrail'i onu serbest bırakmaya teşvik etti.

Sizce İsrail onu hapisten serbest bırakmalı mı?"

"Tam da sen aramadan 15 dakika önce bu soruyla karşı karşıyaydım. Soru buydu. Günün sorusu buydu. Bu yüzden bir karar vereceğim."

"Netanyahu'ya Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğinizi söylediniz. Koalisyonunda hâlâ bunu savunan güçler var. Acaba, eğer ilerlerlerse sonuçları ne olur?"

"Olmayacak. Olmayacak. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Ve şimdi bunu yapamazsınız. Büyük bir Arap desteği aldık. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Olmayacak. Olmayacak. Eğer böyle bir şey olursa, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı tüm desteği kaybeder."