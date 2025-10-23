Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli "hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında toplam 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yeri tespit edildi. Osmangazi İlçesi Yeniceabat Mahallesinde bulunan bir ikametin çatı katında saklandığı belirlenen şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA