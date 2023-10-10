Türkiye’de meyve suyu ve içecek sektörünün köklü ve öncü markası Aroma’nın sponsorluğunda ve İstiklal Satranç Spor Kulübü ev sahipliğinde iki satranç turnuvası gerçekleştirildi. Her yaştan sporcunun katılabildiği turnuvalar yoğun ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de sporun en büyük destekçilerinden olan Aroma, satrancın daha yaygın bir spor haline gelmesi için bu branşa katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu amaçla marka, iki anlamlı turnuvanın sponsorluğunu üstlendi.

İstiklal Satranç Spor Kulübü tarafından 10 Eylül’de Ömer Duruk Anma Satranç Turnuvası, 7-8 Ekim tarihlerinde ise Ali Metin Duruk Anma Satranç Turnuvası düzenlendi.

Aroma sponsorluğundaki turnuvalar Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı (Beyoğlu) ev sahipliğinde yapıldı ve her yaştan satranç oyuncusunun katılımıyla gerçekleşti. Aroma’nın iki eski yönetim kurulu başkanı, hayırsever ve sporsever iş adamları Ömer Duruk ve Ali Metin Duruk anısına organize edilen satranç turnuvalarına sporcular yoğun katılım gösterdiler.

7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Ali Metin Duruk Anma Satranç Turnuvası ödül seremonisi öncesinde konuşan Aroma Meyve Suları Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü İrem Özerden, satranç turnuvasına ilişkin olarak “Yıllardır olduğu gibi 55. yılında da Aroma olarak sporun ve sporcunun her branşta yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Böyle bir organizasyonda yer almaktan ve sporcularımızın tüm hamlelerine su ve meyve sularımızla eşlik etmekten büyük keyif aldık. Bundan sonra da Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği işbirliği ile turnuvalarımız devam edecek. Katılım gösteren tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz.” dedi. Müsabakalar sonundaki konuşmaların ardından ödül törenine geçildi ve turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.