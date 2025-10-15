İnegöl Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir performans sergileyen Orhaniyespor, hücumda etkili, savunmada ise disiplinli bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın her anında oyunun kontrolünü elinde tutan ekip, bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Kentini ve mahallesini en iyi şekilde temsil eden Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, aldığı bu galibiyetle zirve iddiasını güçlendirirken, önümüzdeki haftalarda oynayacağı karşılaşmalar öncesinde moral ve motivasyonunu da en üst seviyeye taşıdı.