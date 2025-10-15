Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 9-11 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, Kocaali Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla tamamlandı. Üç gün süren etkinlikte yüzlerce öğrenci, öğretmen, veli ve bilimsever bir araya geldi. Bilim, teknoloji ve sanat temalarında düzenlenen atölye çalışmaları, bilim gösterileri, sergiler ve interaktif etkinliklerle katılımcılar hem öğrendi hem eğlendi. Yetkililer, TÜBİTAK destekli proje çerçevesinde düzenlenen etkinliğin Kocaali’de bilime olan ilgiyi artırdığını ve öğrencilerin araştırma kültürünü geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Düzenlenen şenlik, ilçe halkı ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Kaynak: İHA