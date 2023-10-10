İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kurula sevk edilen öğrencinin velisi ve yakınları, okula gelerek öğretmenlere saldırdı. Saldırı sonrası adeta savaş alanına dönen öğretmenler odası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü’nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü. Olay sonrasında öğretmenler odasının hali ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Odadaki görüntülerde bilgisayarların ve sandalyelerin yerde olduğu, evrakların dağıldığı görüldü.