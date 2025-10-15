Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Teoman Kaynar, özellikle son dönemlerde halk arasında sıkça rastlanan ve hastanelerde de yoğunluk yaşanmasına sebep olan grip hastalığı ile ilgili grip neden olur, grip nasıl bulaşır, gripten korunma yolları gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu. Hastalık hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Teoman Kaynar, "Grip salgını mevsimsel değil, toplumsal bir risk. Grip, influenza virüsünün neden olduğu, solunum sistemini etkileyen bulaşıcı bir hastalık olarak bilinmektedir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülme sıklığı artsa da mevsim geçişlerinde de görülen grip, halk arasında soğuk algınlığı ile karıştırılsa da daha ağır semptomlar ve komplikasyonlar oluşturabiliyor. Öksürüp, hapşıran kişinin virüs içeren damlacıkları etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlere ulaşması ile hastalık bulaşır" dedi.

"Mevsim geçişlerinde hızlı yayılıyor"

Gribin tarih boyunca birçok salgına neden olduğuna değinen Uzm. Dr. Kaynar, "Ateş, baş ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, gözlerde yanma, kas ve eklem ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteren grip; tarih boyunca pek çok salgına neden olmuştur. Yaşam kalitesini düşüren grip vakalarının artışı, bireylerin günlük yaşamını sekteye uğratırken, sağlık kuruluşlarında da yoğunluk oluşturduğu görülmektedir. Virüs özellikle mevsim geçişlerinde daha hızlı yayılmaktadır. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmak, hijyen kurallarına dikkat etmemek ve bağışıklık sisteminin zayıf olması grip riskini arttırmaktadır. Gripten korunmak için alınabilecek önlemler basit ama etkili olduğunu söylemek istiyorum. Bu anlamda ellerin sık sık sabunla yıkanması, kalabalık ortamlardan uzak durulması, dengeli beslenme ve yeterli uyku bağışıklık sistemini güçlendirilmesi, risk grubundakiler için grip aşısı ihmal edilmemelidir. Erken teşhis ve tedavinin hem bireysel hem toplumsal sağlık açısından kritik rol oynamaktadır. Yüksek ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtiler varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.