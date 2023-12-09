Ekonomik şartların getirmiş olduğu zorluklar sebebi ile milyonlarca vatandaşın arsa sahibi olma hayalleri zorlaşmaktadır. Vatandaşları sevindirecek bir haber Milli Emlak’tan geldi. Bazı şehirlerde, arsa satışları piyasaya göre uygun olacak.

Birçok arazi Devlet Hazinesi mülkleri olarak sınıflandırılıyor. Bu sebeple ihale söz konusu olacak. Milli Emlak, yerleşim yerlerine uzak mesafede olan ve ileriki senelerde değerinin artacağı düşünülen arazilerin uygun satılacağı haberi yatırımcıları sevindirdi. Arsalar piyasanın çok altında bir fiyata sunulacak.

13 bin TL’den arsa satışı başladı

300 metrekare üzeri ilan bir çok arazi, 13 bin TL fiyattan başlayarak ilana açıldı. Bir çok vatandaş tapu sahibi olabilmek için ilana büyük ilgi gösterdi. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Ayrıca taşınmaz sahibi olanlar 5 sene KDV ve emlak vergisinden muaf olacak.

Tek peşinat ve 24 ay vadeli taksit imkanı sunuldu. Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Edirne, İstanbul, Kayseri ve Muğla gibi bir çok ilden arsa almak mümkün olacak.