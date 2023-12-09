Trendyol Şimdi Al 2 Ay Sonra Öde kampanyası resmen başladı. Trendyol mobil uygulama üzerinden yapılan 2 ve 9 taksit aralığındaki tüm alışverişler iki ay erteleme fırsatı ile satın alınabilecek. İşte kampanyaya dair merak edilen tüm detaylar…

Bankaların Aralık ayı kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. İş Bankası müşteri hesabı kullanıcıları 31 Aralık tarihine kadar Trendyol üzerinden yapılacakları harcamalara 2 ay sonra ödeme fırsatı ile değerlendirebilir. İş Bankası kart sahipleri Aralık ayı içerisinde yaptıkları alışverişin bedelini Şubat ayında ödemeye başlıyor.

Trendyol ile 2 Ay Erteleme Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Yıl içinde oluşan masraflar katlanarak artıyor. Özel harcamalarını kampanya dönemlerine denk getirebilmek için uzun süredir bekletenlere Trendyol'un harcamaları erteleme kampanyası beklenen fırsatı sunuyor. Giyim, kozmetik, aksesuar gibi yüzlerce alanda geçerli kampanya yıl ortasında oluşabilecek tüm ihtiyaçları taksitli olarak daha avantajlı getiriyor. Erteleme kampanyası ile ilk ödeme yeni yıla sarkıyor.

Kampanya katılmak isteyenlerin 2 taksitten 9 taksite kadar yapacakları alışverişlerde bu faydadan yararlanması mümkün oluyor. Alışverişi tamamlamadan hemen önce açılan sayfada “Şimdi Al 2 Ay Sonra Öde’den Yararlan” butonuna tıklamak yeterli oluyor.

Trendyol ile 2 Ay Erteleme Kampanyasına Katılım Şartları Nelerdir?

İş Bankası Maximum ya da Maksimiles özellikli bireysel kredi kartlarında geçerli olan kampanya en fazla 9 taksite kadar yapılan alışverişlerde kullanılabiliyor. 12 ay taksitli işlemlerde erteleme seçeneği bulunmuyor. Erteleme işlemi Trendyol üzerinden yapılan alışverişler sırasında ancak yapılabiliyor. Sonrasında yapılacak erteleme işlemleri kampanya kapsamında kullanılamıyor. Belirtilen kampanya dönemi içerisinde söz konusu taksit sayısı erteleme dahil dönem taksit yasal limitini aşamıyor.