Toktaş’ın, il başkanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını göndererek “Bunu sana alacağım, kral” dediği iddia edildi.

Toktaş, hakkında sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan içeriklerin tamamen kurgu olduğunu belirten Toktaş, " Sosyal medya ve bazı basın mecralarında şahsımı hedef alan çirkin bir kurguyla, yalan ve iftiraların yayıldığını üzülerek izliyorum. Bir WhatsApp grubunda, tarafımdan yapıldığı iddia edilen bir paylaşımda, CHP Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya’nın fotoğrafı üzerinden kurgulanan çirkinlik, siyasetteki ayak oyunlarına gösterilecek en somut örneklerden biridir. İddia ile söylüyorum ki; Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir." dedi.

Yaşanan olayın bir itibar suikastı olduğunu vurgulayan Toktaş " İnanıyorum ki, hiçbir iftira, niyeti her daim iyi olana asla yapışmaz. Hayatım boyunca kadınlarımızın onurunu başımın tacı bildim. Bu yüzden bana böyle bir yakıştırma yapılması, sadece beni değil; aynı zamanda ortak vicdanı da yaralamıştır. Bu kabil itibar suikastleri, muhalefet partilerine mensup başka siyasilere de yöneltilmiştir. Biliyorum ki, ne ilktir ne de son olacaktır. Bu iftirayı hazırlayanların amacı, siyaseti kirletmek, şahsımı karalamak ve partimi kamuoyu önünde zor durumda bırakmaktır. Milletimizin bilgisine sunmak isterim ki; İlgili fotoğrafla ilgili yapılan ön tespitlerde digital sahtecilik izleri bulunmuştur. Dolayısıyla, daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulundum ve süreci yasal zeminde sonuna kadar takip edeceğim. Milletvekilimiz sayın Asu Kaya’nın adının, üzerime örülen bir kumpasta geçmiş olmasından duyduğum üzüntüyü de özellikle vurgulamak isterim. İftiracılar şundan emin olsun ki; Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim. Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.