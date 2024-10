İSTANBUL (İHA) – Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe ve Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi projelerini tamamlayarak sahiplerine teslim etmeye başlayan Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Yenimahalle, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Residence Yamanevler projelerinde de teslimlere bu yıl içerisinde başlayacağını duyurdu.

1977 yılında kurulan Avrupa Konutları projeleriyle öne çıkan Artaş İnşaat, 6 projesini birden 2024’te teslim edeceğini düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurdu. Şirket 2024’te teslim edeceği projelerle birlikte bir yılda 821 bin metrekarelik inşaata imza atmış olacak.

Avrupa Konutları Saklıvadi, Kartal’da Avrupa Konutları Esentepe ve Avcılar’da ticarete yeni bir boyut kazandıran Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi projelerinde teslimlere başlayan Artaş İnşaat, yılın son çeyreğinde Avrupa Konutları Yenimahalle, Avrupa Residence Yamanevler ve Avrupa Konutları Ata projelerinde teslimlere başlayacağı bilgisini paylaştı.

Avrupa Konutları, Yenimahalle’de Ulaşım akslarına yakın bir bölgede Bağcılar’da konumlandırılan Avrupa Konutları Yenimahalle projesi 2 artı 1’den 4 artı 1’e toplam 754 daireden meydana geliyor. Avrupa Konutları Yenimahalle’de dairelerle birlikte projede yaşayacak sakinlerin ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek ticari birimler de yer alıyor. Projede çocuk oyun alanlarından spor alanlarına, yansıma havuzlarından fitness salonuna, kapalı yüzme havuzundan otoparka birçok detay bir arada sunuluyor.

Artaş İnşaat’ın Atakent’teki projesi ‘Avrupa Konutları Ata’

Atakent bölgesinde ise 30 bin metrekarelik arsa üzerinde bulunan ‘Avrupa Konutları Ata’ projesi konumlandırıldı. 30 bin metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılan projede 1 artı 1’den 4 artı 1’e uzanan alternatif büyüklüklerde konut seçenekleri yer alıyor. 413 konuttan meydana gelen projede bahçeye açılan daireler, geniş ve zengin peyzaj alanı, koşu ve yürüyüş parkurları, basketbol sahası, fitness salonu, SPA ve çocuk oyun alanları gibi çok sayıda alternatif site sakinlerinin kullanımına sunuluyor.

Avrupa Konutları Yamanevler Projesi Ümraniye’de

Avrupa Konutları Yamanevler projesini hayata geçiren Artaş İnşaat, yine aynı bölgede Avrupa Residence Yamanevler projesine imza atıyor. 13 bin metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılan projede 1 artı 1 ile 3 artı 1 arasında değişen büyüklüklerde seçenek sunuyor. Yamanevler ve Çakmak metro duraklarına yürüme mesafesiyle öne çıkan proje, finans sektörünün kalbi İstanbul Finans Merkezi’ne 5 kilometrelik mesafede yükseliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na 29 kilometre uzaklıkta inşa edilen projenin çevresinde, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve önde gelen sağlık kuruluşları bulunuyor.

"Yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz"

Projelerin kamuoyuna duyurulduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Her zaman olduğu gibi Artaş İnşaat olarak verdiğimiz sözü tutuyor ve bu yılın Mart ayında söylediğimiz gibi 2024 yılı içerisinde 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projemizi teslim ediyoruz. Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe ve Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi projelerimizi tamamlayıp teslimlerine başladık. Yılın sonuna kadar da Avrupa Konutları Yenimahalle, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Residence Yamanevler projelerini teslim edeceğiz. Şirket olarak Türkiye’nin konut markası haline gelen Avrupa Konutları’yla binlerce aileyi ev sahibi yaptık, bu evlerdeki mutluluklarına, konforlarına şahit olduk. Kalite, güven, memnuniyet üçgeninde verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk, sahip olduğumuz ilke ve değerlerden asla vazgeçmedik. Müşterilerimizin mutluğunu her zaman ön planda tutarak, onların ihtiyaçları ve taleplerini dinleyerek ilerledik. Bize güvenip ev alan, yatırım yapan her bir insanımıza estetik, konforlu, doğayla uyumlu yaşam alanları sunarken, önemli kazançlar elde etmelerine de vesile olduk. Şirket olarak peyzaj alanları, sosyal donatıları, site yönetimleri ile huzurlu yaşam alanları sunarken, Avrupa Konutları markasıyla erken teslim ve satış sonrası destek gibi süreçlerle konutta marka kavramını sektör ve konut alıcısıyla buluşturmaya, yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz" dedi.

"6 projede 100 bin metrekare peyzaj alanı"

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinsaya da projeler ile ilgili bilgi verdi. Oğuzhan Çetinsaya, "Bu 6 projemizde yaklaşık 100 bin metrekare peyzaj alanı bulunuyor. Bildiğiniz üzere Avrupa Konutları sosyal donatılara çokça yer veren bir markadır. Projelerimizde sosyal tesislerden, havuzlara, göletlere, spor salonlarına ve havuzlara kadar birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik faaliyetlerine de önem veriyoruz. Otoparklarımızda e-şarj üniteleri kuruyoruz. Sitelerimiz insan öncelikli ve yeşili bol siteler" şeklinde konuştu.