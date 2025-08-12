Çanakkale’de iki gündür süren ve yerleşim merkezlerine sıçrayan orman yangınına destek için Sakarya Büyükşehir itfaiyesi yola çıktı. 1 itfaiye müdahale aracı, 2 su tankeri ve tam donanımlı destek ekibi AFAD koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına katıldı.

Çanakkale’de iki gündür devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları sürerken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi de yangınla mücadeleye destek ekibi gönderdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın talimatıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilerek gece yarısı Çanakkale’ye doğru yola çıkan 1 itfaiye müdahale aracı, 2 su tankeri ve tam donanımlı ekip bölgeye ulaştı. Çanakkale’ye ulaşan ekipler, AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahalelere destek verecek.