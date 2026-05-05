Memur ve emeklilerin maaş artışında belirleyici olan enflasyon verileri açıklandı. Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak duyurulurken, rakamın piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesiyle “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” sorusu yeniden gündeme taşındı. Milyonların merak ettiği konu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e yöneltildi.

"ARA ZAM ÇALIŞMASI VAR MI?"

Güler, Meclis'te şirketlere vergi avantajı sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifi ile ilgili detayları paylaştı. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Güler'e "Ara zamla ilgili bir çalışma var mı?" diye soruldu.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK"

Güler, asgari ücrete ara zam konusunda şu anda herhangi bir çalışma bulunmadığını söyledi. Güler, böyle bir düzenlemenin hali hazırda gündemlerinde olmadığını ifade etti.

"PETROLDEKİ KIRILGANLIK ENFLASYONDA BASKI OLUŞTURDU"

Petrol fiyatlarındaki yükselişine enflasyona neden olduğunu belirten Güler, "Tabii arkadaşlar malum özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan fiyatlandırma ve değişkenlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu ve artışa sebebiyet verdi. Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimiz hem dar gelirli vatandaşlarımızı destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma yok ifade etmek isterim." dedi.