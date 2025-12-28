2026 asgari ücretinin açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar gündemin odağına yerleşti. Ocak ayında gerçekleşecek artışı bekleyen milyonlarca emekli, özellikle en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkacağını merak ediyor.

Zam beklentileri sürerken TGRT Haber canlı yayınına katılan AK Parti eski Milletvekili Ali Turan’ın emeklilere yönelik açıklamaları dikkat çekti. Turan, yüksek maaşlı emeklilere zam yapılmaması gerektiğini ifade ederken, en düşük emekli maaşlarının öncelikli olarak artırılması çağrısında bulundu.

"EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE OLMALI"

Hükümetin ve devletin emeklilere en geniş imkanları sağlaması gerektiğini dile getiren Turan, maaş artışlarına ilişkin de bir alt sınır ortaya koydu.

Mevcut verileri değerlendiren Turan, emekli maaşlarına yapılacak zammın en az yüzde 30 seviyesinde olacağını öngördüğünü ifade ederken, bütçenin etkin kullanılması ve maaşlar arasındaki dengesizliğin giderilmesi hâlinde, düşük maaş alan emekliler için bu oranın yüzde 40’a kadar çıkabileceğini söyledi.

Bütçeyi zorlamadan adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Turan, milletvekili emeklileri gibi yüksek maaş alan kesimlere daha sınırlı artış yapılmasını, buradan sağlanacak kaynağın ise en düşük maaşlı emeklilere aktarılmasını önerdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN "20 BİN TL" ÖNGÖRÜSÜ

"Geçen Barış Yarkadaş'la burada bir tahminde bulunmuştuk. Bize de biraz yine hakaret ettiler ama asgari ücretle ilgili söylediğimiz rakam çıktı." sözleriyle konuşmasına başlayan Ali Turan, En düşük emekli maaşına dair beklentilerini de paylaştı ve rakamın psikolojik sınırın altında kalmayacağını söyledi.

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşını 20.000 TL’nin altında belirlemeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Ali Turan ayrıca, bu artışın emeklileri rahatlatması için Ramazan ayından önce hayata geçirilmesinin isabetli olacağını sözlerine ekledi.