Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerin yol açtığı artışın vatandaşlara yansımasını azaltmak amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak yeniden devreye alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyon üzerindeki baskısını sınırlamak ve tüketicilerin bütçesini korumak amacıyla geçici bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, 2 Mart tarihi baz alınarak petrol ürünlerinin fiyatlarında artış yaşanması halinde, söz konusu artışın yüzde 75’ine kadar olan kısmı Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) indirime gidilerek karşılanacak. Böylece fiyat artışlarının pompa fiyatlarına yansıması sınırlı tutulacak.