Türkiye’de çok sayıda konut sahibini ilgilendiren kira gelirine ilişkin beyan dönemi başladı. Tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti ile damga vergisi, 31 Mart tarihine kadar ödenebilecek. 2025 yılı içinde konuttan yıllık 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) verilerine göre, 2025 yılı boyunca sahip oldukları taşınır ve taşınmazları kiraya vererek gelir elde eden kişilerin bu kazançlarını beyan etmeleri gerekiyor. Konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve benzeri hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler vergi kapsamına giriyor. Bu kapsamda söz konusu mal ve hakların sahipleri, kullanım hakkı bulunan kişiler (mutasarrıflar), fiilen kullananlar (zilyetler) ile irtifak ve intifa hakkı sahipleri kira geliri mükellefi olarak kabul ediliyor. Ayrıca kiralanan bir malı ya da hakkı yeniden kiraya vererek gelir elde eden kiracılar da aynı kapsamda değerlendiriliyor.

Evin yılın belirli bir döneminde boş kalması halinde, mülk sahibinin bunu belgelendirmesi gerekiyor. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi durumunda ise tüm konutlardan elde edilen kira bedelleri birlikte hesaplanıyor. Öte yandan konut kredisi kullanarak alınan evlerde, kredi için ödenen tutarlar artık gider olarak gösterilemiyor. Kira gelirine ilişkin beyannamenin süresinde verilmemesi ya da eksik ve hatalı bildirim yapılması halinde ise istisna uygulamasından yararlanılamıyor. Bu durumda vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinin ödenmesi söz konusu oluyor.

2025 yılına ait kira gelirinde ödenecek vergiye örnek verilecek olursa, yıllık kira gelirinin 340 bin lira olduğu varsayıldığında, önce 47 bin liralık istisna tutarı düşülüyor ve geriye 293 bin lira kalıyor. Bu tutardan ayrıca yüzde 15’lik gider indirimi yapıldığında vergiye tabi gelir 249 bin 50 lira olarak hesaplanıyor. Bu gelir üzerinden ödenecek gelir vergisi ise 41 bin 910 lira oluyor. Hesaplanan verginin yarısının mart ayı sonuna kadar, kalan kısmının ise temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

2025 yılında konutlardan yıllık 47 bin liranın, iş yerlerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden taşınmaz sahipleri gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak.

Gayrimenkul sahipleri, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr adresinde yer alan “Hazır Beyanname Sistemi” üzerinden verebilecek. Bunun yanı sıra Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla hazır beyana ulaşılabilecek ya da doğrudan vergi dairelerine başvurularak beyanname işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Önceki yıllara ait olup sonradan tahsil edilen kira gelirleri, tahsil edildiği yılın geliri olarak kabul edilecek. Buna karşılık gelecek yıllara ilişkin peşin alınan kira bedelleri ise ödemenin yapıldığı yılın değil, ait olduğu yılın geliri sayılarak o yıl için beyan edilecek.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar ile yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrıca ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazançlarının toplam brüt tutarı 2025 yılı için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşan kişiler istisnadan yararlanamayacak. Kira gelirini süresinde bildirmeyen ya da eksik beyan eden mükellefler de bu haktan faydalanamayacak.

Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve gelirler bakımından dar mükellefiyet kapsamında vergilendiriliyor.

Yurt dışında yaşayan ve beyanname işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri ile yabancı kimlik numarası bulunan yabancılar, e-Devlet şifrelerini dış temsilciliklerden temin edebilecek. Ayrıca beyannameler, Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden cep telefonları aracılığıyla da gönderilebilecek.

Ortak mülkiyet durumlarında ise her kişi, sahip olduğu paya karşılık gelen kira gelirini ayrı ayrı beyan etmekle yükümlü olacak.

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresi içinde gönderilmemesi halinde mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bunun yanı sıra verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi durumunda ise verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilecek.

Vergi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartları, banka hesaplarından havale yöntemi, yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlar, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

Beyanname sonucunda tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti ve damga vergisi 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise 31 Temmuz’a kadar ödenebilecek.