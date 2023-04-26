Birlik ve Dayanışma Sendikası, her bir çocuğun aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunması ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Aşı Haftası ile ilgili açıklamada bulunduANKARA (İGFA) - Her sene 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Aşı Haftası’nın bu yılki teması “Eksik Aşıların Tamamlanması” olarak belirlendi. Dünya Aşı Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, 24 - 30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla aşının önemini, aşı yapmak için yıllarca emek veren aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının kıymetlerini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yüz yıllardır toplumu bir savaştan daha çok öldürebilen salgın hastalıklara karşın aşıların bulunması ile toplumun sağlığa, sekelsiz sağlıklı bir yaşama ulaşmasını çok açık ve net olarak görüyoruz.” diye konuştu.

“AŞI KARŞITLIĞI İLE BİLİMDEN UZAK ÜRÜNLERİN SATIŞI YAPILIYOR”

Dr. Derya Mengücük, aşı karşıtlığı ile bilimden uzak ürünlerin satışının yapıldığını söyledi. Mengücük açıklamasında, “Toplumun her kesimini ilgilendiren böylesi önemli bir konuyu siyasi figür haline getirenlerle beraber aşı karşıtlığı üzerinden kazanç elde edenlerin de sayısının oldukça arttığını gözlemliyoruz. Aşı karşıtlığı üzerinden bilimden uzak ürünlerin satışı ile kirli menfaat ağları pazarlanıyor. Bir taraftan da cahilliğin verdiği dayanılmaz hafiflik ile toplum önünde kişisel egolarını şişirme ve rant sağlamanın yollarını zorluyorlar. Aynı iddiaları sürekli tekrar ederek ispatı mümkün olmayan dayanaksız, asılsız fikirlerle sosyal medya üzerinden reyting sağlamak için insanları yanıltan hazır gündemlere neden oluyorlar. Peki tüm bu sanal, dayanaksız aşı karşıtı söylemlerin feci sonuçları olabilir mi? Ne yazık ki “evet” dedi.

Dr. Derya Mengücük, aşı karşıtlığının sonucunun insanların hayatını kaybetmelerine neden olduğunu belirterek, “Yanlış ve yanıltan karşıtlık, yeniden kızamıktan ölen, çocuk felcinden engelli kalan çocuklar, menenjitten uzvu kesilmek zorunda kalan insanlara sebep olabilir. Diyabet, kalp hastalığı nedeniyle viral bir enfeksiyon sonucu zatürre olup yoğun bakıma yatanlar, korunabileceği halde hayatını kaybedenler olabilir. Aşılara karşı söylemler ispatı olmadığı gibi yalan ve yanlış iken olası bu sonuçlar maalesef gerçektir. Bütün bu sanal yalanları yayanların, rant elde edenlerin, siyasi kazanım peşinde koşanların umurunda değildir bu durum. Ama biz aile hekimleri aile sağlığı çalışanları aşıyı, aşılarla korunmayı, toplum sağlığını çok önemsiyoruz ve önemsemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.