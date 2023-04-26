İnegöl’de birçok sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yapan Ayhan Güney, 40 yıldır yazdığı şiirleri kitapta bir araya getirdi. ‘Şiirse Eğer’ adlı ilk kitabını Nisan ayı başında çıkaran Güney, 120 şiirin yer aldığı kitabında Bursa’ya ve İnegöl’e dair yazdığı şiirleri okuyucuların beğenisine sundu. İkinci kitabını Eylül ayında çıkaracak olan Güney, ‘Şiirse Eğer’ adlı ilk kitabında Türkiye’de ilk defa öldükten sonra kendisine şiir yazan bir şair oldu.

KİTABINI HEDİYE ETTİ

Güney, gazetemizi ziyaret ederek Yıldırım Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar’a imzalı bir kitabını hediye etti.

AYHAN GÜNEY KİMDİR?

Bosna Göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1963 yılında İnegöl Mesudiye Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İnegöl’de tamamladı. İnegöl çarşısında baba mesleği olan lokantacılık ve kahvehane işletmeciliği yaptı. Esnaf odalarında, kültür derneklerinde, spor kulüplerinde yöneticilik ve başkanlıkları yanında yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 1990’lı yıllarda Anavatan Partisinde yöneticilik ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk sahibidir. Halen Gençlergücü Spor Kulübü başkanlığını yürütmektedir.